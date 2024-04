"O povo aqui sofre há muitos anos", lamenta morador de região alagada no Rio de Janeiro Ele vive na região do Lote XV, em Belford Roxo

Um repórter do Cidade Alerta mostrou a situação caótica causada pela chuva no estado do Rio de Janeiro. Diversas regiões ficaram alagadas, como é o caso do Lote XV, em Beford Roxo (RJ), onde diversos moradores perderam tudo. “O povo aqui sofre há muitos anos”, lamenta morador.