Onda de ataques deixa policiais em alerta máximo em SP

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um militar do BAEP, tropa de elite da polícia paulista, morreu em confronto com criminosos armados durante a Operação Escudo em Santos, no litoral paulista. O cabo José Silveira estava em patrulhamento quando ele e o parceiro foram recebidos a tiros. José morreu na hora, o outro PM também ficou ferido, mas foi socorrido e encaminhado ao hospital, ele permanece internado. O assassino do PM tirou a própria vida com a chegada da polícia no local. Ele seria um criminoso integrante da façcão. O investigador do Denarc, Paulo Henrique, também não resistiu e morreu. Ainda na noite de ontem (6), um policial militar estava voltando para casa com a esposa quando foi rendido por criminosos armados e baleado. Ele segue internado em estado grave e a mulher não ficou ferida.