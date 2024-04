Ônibus é sequestrado na rodoviária do Rio; 17 pessoas são mantidas reféns A polícia foi chamada e o Bope já atua no caso

O Cidade Alerta mostra imagens ao vivo do helicóptero da RECORD no Rio de Janeiro. Os nossos repórteres acompanham um sequestro na rodoviária do Rio. Dentro de um ônibus, cerca de 17 pessoas estão sendo mantidas reféns, houve tiroteio e pelo menos duas pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. A polícia foi chamada e agentes do Bope já atuam no caso.