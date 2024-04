Operação da Polícia Civil prende nove membros do PCC, incluindo o líder 'Bruno japa' "Japa" havia sido "transferido" pela facção, de Lorena para Caçapava, no interior de São Paulo

A Polícia Civil montou uma megaoperação e prendeu nove membros da maior facção do país. Os criminosos agiam sob o comando de Bruno Gonzaga de Oliveira, o "Bruno japa", que também foi detido. "Japa" havia sido "transferido" pela facção, de Lorena para Caçapava, no interior de São Paulo. O objetivo era declarar guerra a um grupo rival. Os policiais gravaram vídeos durante a operação. Alguns homens ainda dormiam quando foram detidos. Estruturas montadas pelos traficantes também foram destruídas. Até uma máscara de palhaço foi apreendida nesses esconderijos do grupo, ela era usada em roubos e sequestros.