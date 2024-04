Ouça o áudio de Marcola que teria revoltado o melhor amigo do líder do PCC Marcola estaria jurado de morte por Tiriça, que não gostou do que ouviu

O Cidade Alerta mostra com exclusividade o áudio de Marcola que revoltou o melhor amigo do líder do PCC. Tiriça teria sido chamado de “psicopata”, e se irritado com Marcola. Como consequência, ele teria jurado Marcola de morte.