Ouça o último áudio enviado pela enfermeira Patrícia antes de ser morta pelo ex No áudio, a vítima deixa claro que tem medo do suspeito; Carlos confessou o crime após ser preso

Cidade Alerta| 29/01/2024 - 20h46 (Atualizado em 29/03/2024 - 11h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share