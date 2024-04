Pacientes denunciam falsa dermatologista por falsos diagnósticos de câncer de pele

Alto contraste

No Paraná, Carolina Fernandes Biscaia, uma médica que se passava por dermatologista, é suspeita de falsificar laudos com diagnósticos de câncer de pele. Carolina chegou até mesmo a chamar uma paciente de ‘negligente’ por não tomar cuidados necessários com a doença. 22 pessoas já denunciaram a médica. Segundo as investigações, Carolina também realizava cirurgias desnecessárias nos pacientes.