Pai de homem que confessou ter matado a própria namorada se revolta com o filho: "canalha!" Vítima namorava há seis meses com o assassino

Uma mulher foi assassinada por um homem ciumento, com quem namorava havia apenas seis meses. Fabrício estava com a companheira em uma casa noturna em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ele ficou muito enciumado com um dançarino porque achava que Luciana estava olhando muito para o homem. Fabrício tirou a namorada à força da festa e a arrastou para o carro dela. O homem acabou confessando que matou Luciana e indicou onde o corpo de estava. A mulher de 37 anos foi encontrada sem vida e muito machucada em uma casa que pertence ao pai de Fabrício. Em entrevista o pai do assassino chamou o filho de "canalha" e espera que ele pague pelo que fez.