Pai tenta salvar filho durante tentativa de assalto e morre nos braços dele

Um pai tenta salvar filho e morre nos braços dele em Teresina, no Piauí. Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver o momento em que o filho chega na lotérica, e assim que ele entra no escritório, um homem se aproxima e invade o local. Petrônio, de 60 anos, fica desesperado ao ver o filho na mira do criminoso e reage à tentativa de assalto. O criminoso sai correndo e atira contra Petrônio, que cai no chão e logo é abraçado pelo filho. Durante as investigações, a polícia identificou e prendeu o comparsa, já o atirador continua foragido.