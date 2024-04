Para retomar casamento, mulher ajuda ex-marido a matar o atual namorado dela

Alto contraste

A polícia localizou o corpo carbonizado de um motoboy depois que ele desapareceu no último domingo (11). Segundo a família de Euler, ele saiu de casa após receber o telefonema de Kelly, com quem mantinha um relacionamento. Eles marcaram um encontro e a vítima não deu mais notícias. A investigação apontou Vitório, ex-marido da mulher, como o suspeito do crime. Ele foi preso na empresa onde trabalha e confessou ter matado Euler com a ajuda de Kelly. Eles estavam separados há alguns meses e a condição imposta pelo criminoso para voltar com ex-companheira era assassinar o atual namorado dela.