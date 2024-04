Para se vingar, quadrilha executa adolescente no lugar do pai O pai da vítima é rival dos traficantes

Um rapaz de 16 anos foi executado no lugar do pai, que é traficante. Para atingir um rival, uma quadrilha preferiu acabar com a vida de um adolescente que não tinha nenhum envolvimento com a venda de drogas e nem com a criminalidade.