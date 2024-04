Para vingar o fim do relacionamento, homem mata a ex-mulher e a filha dela

Alto contraste

Mãe e filha foram mortas dentro de casa em Bandeirantes, no Paraná. O suspeito de cometer o crime é o marido de Josiane. De acordo com relatos de familiares, a mulher, de 39 anos, teria dado fim ao relacionamento por causa de dívidas de jogo de Josias. Inconformado, o homem invadiu o imóvel e atacou a esposa e a filha dela, Isabela, de 15 anos. Segundo a polícia, o suspeito fugiu para o estado de São Paulo no mesmo dia do crime.