Polícia Civil de São Paulo identifica suspeito de matar investigador do Denarc Paulo Henrique foi abordado por Wallace Barbosa em frente a um hospital na região central da cidade

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Polícia Civil de São Paulo identificou o suspeito de matar Paulo Henrique, investigador do Denarc (Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes). Wallace Barbosa, de 28 anos, tentou assaltar o policial em frente a um hospital na região central da cidade. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito atira no homem e foge do local.