Polícia Civil realiza operação contra tráfico no Espírito Santo Cinco suspeitos de integrar o tráfico foram presos

Gerentes do tráfico de drogas acordaram com a Polícia Civil nas portas de suas casas. Foram cumpridos nove mandados de prisão e 32 mandados de busca e apreensão, com cinco suspeitos sendo presos.