Polícia de SP faz buscas por suspeito de matar o cantor MC Bakka

A polícia procura pelo suspeito de matar o cantor Bruno César, conhecido como MC Bakka, na frente do filho de seis anos. O suspeito é Augusto Borelli, amigo do cantor, algo que confunde a polícia e a família quanto à motivação do crime. Até o momento, a única suspeita seria uma suposta dívida entre os dois. O caso aconteceu em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.