Polícia descobre central de monitoramento de facção no litoral paulista e três pessoas são presas Criminosos monitoravam o movimento da região do ponto de tráfico de drogas

Central de monitoramento do PCC em Santos, no litoral de São Paulo, é descoberta pela polícia e três pessoas são presas e um menor apreendido. Os criminosos monitoravam o movimento da região do ponto de tráfico de drogas através das câmeras de segurança.