Polícia encontra chave micha com idoso de 61 anos O vovô do crime tem 77 passagens criminais

Edmilson, de 61 anos, foi preso durante uma blitz no Broklin, zona sul da capital paulista. Ao chegar na delegacia, a polícia descobriu que o vovô do crime tem 77 passagens criminais. Com ele, foi encontra diversas chaves michas. Ele já foi preso por assassinatos, furtos e roubos.