Polícia faz negociação com sequestrador de ônibus na Rodoviária do Rio; 17 pessoas são mantidas reféns Duas pessoas foram baleadas do lado de fora do veículo

A polícia do Rio está fazendo a negociação com o sequestrador de um ônibus na Rodoviária. De acordo com informações oficiais, 17 pessoas são mantidas reféns, dentre elas crianças e idosos. Duas pessoas foram baleadas do lado de fora do veículo e já foram socorridas.