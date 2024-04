Polícia faz operação contra bailes funk do PCC em Paraisópolis, zona sul de São Paulo Onze veículos com amplificadores foram apreendidos

Onze veículos com amplificadores que tiravam o sossego com som alto foram apreendidos em Paraisópolis, zona sul de São Paulo. Além disso, cinco mil produtos falsificados foram apreendidos. Um homem que fazia parte de um esquema de entrega de drogas por motorista de aplicativo foi preso. De acordo com a polícia, estratégia é utilizada para despistar a fiscalização. Além disso, mais de 10 quilos de maconha foram apreendidos.