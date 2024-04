Polícia pede prisão de motorista de carro de luxo que provocou acidente com morte em SP Fernando Sastre Filho deixou local do acidente, prestou depoimento após se livrar do flagrante e acabou liberado

A Polícia Civil de São Paulo pediu neste sábado (6) a prisão preventiva de Fernando Sastre Filho, que se envolveu em um acidente de que resultou na morte do motorista de aplicativo Ornaldo Viana, no domingo (31). O rapaz deixou local do acidente, prestou depoimento após se livrar do flagrante e acabou liberado.