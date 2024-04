Polícia prende criminoso conhecido como 'cara quadrada' em clínica de cirurgias plásticas

Alto contraste

Eduardo, conhecido como "cara quadrada", de 43 anos, foi preso em uma clínica de cirurgias plásticas. Ele havia feito um procedimento para mudar o rosto e escapar da polícia. "Cara quadrada" foi detido no retorno ao médico com as faixas de compressão ainda no rosto. O criminoso disse que fez a cirurgia apenas por questões estéticas, mas a polícia não acreditou nessa versão. Segundo as investigações, ele estava foragido há 4 meses por roubo de cargas.