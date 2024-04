Polícia prende líder de facção criminosa do Rio de Janeiro; ele é acusado de assassinato Outros três envolvidos no mesmo assassinato ainda são procurados pela polícia

A Polícia Civil prendeu um dos líderes do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Segundo as investigações, Kauã dos Santos Araújo teria assassinado um morador de um bairro controlado pela facção criminosa, em outubro do ano passado. A vítima teria se recusado a entregar o celular que teria conversas com milicianos e acabou morta. Kauã também teria recebido, recentemente, a missão de gerenciar o comércio de drogas em Angra dos Reis. Outros três envolvidos no assassinato ainda são procurados pela polícia.