Polícia prende suspeitos de torturar, matar e carbonizar um pedreiro

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A polícia prendeu três homens e uma mulher que torturaram, mataram e colocaram fogo no corpo de um homem de 57 anos. Para solucionar o caso da morte do pedreiro Reginaldo Vieira Santos, investigadores contaram com imagens de câmeras de segurança que mostraram os bandidos transportando a vítima ainda com vida, em um carrinho de mão para o local, onde o assassinaram e atearam fogo no corpo. Os quatro presos confessaram que Reginaldo os convidou para morar com ele na chácara que alugava. A mulher, Alecsandra teria planejado se apossar do imóvel, para isso, simulou estar interessada em Reginaldo, o que causou ciúmes do marido, Kléber. Ele, com a ajuda dos dois outros amigos, matou Reginaldo e ateou fogo no corpo. O caso foi investigado pela polícia de São Roque, no interior de São Paulo.