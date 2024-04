Polícia prende terceiro suspeito de fazer parte do tribunal do crime em Londrina, no Paraná Moradores denunciaram o criminoso

A polícia prendeu o terceiro suspeito de fazer parte de um tribunal do crime. Adelson, de 39 anos, foi denunciado por moradores que o reconheceram e chamaram a polícia. Imagens de câmeras de segurança flagraram um homem, de 32 anos, sendo imobilizado e sequestrado por três suspeitos. A polícia descobriu que o homem tinha um mandado de prisão em aberto e, ao ter alta, ele foi detido por roubo. Durante as investigações, o casal envolvido no tribunal do crime foi preso. A polícia também descobriu que os dois chefiavam o tráfico de drogas em Londrina, no Paraná, e que a vítima tinha uma dívida de 800 reais.