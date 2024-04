Polícia prende três suspeitos de participarem do sequestro de um idoso de 82 anos Eles levaram a vítima para um cativeiro e fizeram transferências via PIX

Três suspeitos de participação no sequestro de um idoso de 82 anos foram presos por policiais da divisão antissequestro, na zona leste da capital paulista. Segundo as investigações, os bandidos invadiram a casa da vítima e o levaram até um cativeiro, onde foi obrigado a fazer diversas transferências via PIX. Os policiais acreditam que os criminosos sabiam que o idoso morava sozinho. Um dos suspeitos foi preso dormindo tranquilamente em casa.