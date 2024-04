Polícia resgata homem de tribunal do crime e ele acaba preso por homicídio

Alto contraste

Sandro, conhecido como "baiano", foi resgatado de um tribunal do crime e preso por homicídio foi em Itapecerica da Serra, na grande São Paulo. Para a polícia, o homem, de 28 anos, confessou ter matado Messias por ciúme de uma mulher. Ao tomar conhecimento do crime, Silvano, o irmão de messias, ficou revoltado e planejou um tribunal do crime. "Baiano" foi sequestrado por quatro homens, amarrado e levado no porta-malas de um carro para uma área de mata próxima à represa Guarapiranga. Durante o julgamento, Silvano recebeu uma ligação de dentro de um presídio ordenando que "baiano" não fosse executado, isso porque o padrinho dele é integrante da maior facção criminosa do país. Momentos depois, policiais receberam uma denúncia anônima e interromperam o tribunal do crime. Os quatro envolvidos foram presos, e Sandro, que foi resgatado também acabou detido.