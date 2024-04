Policiais sequestram agiota de facção criminosa e pedem R$ 70 mil de resgate Quando os agentes da Polícia Civil chegaram no local, perceberam que os sequestradores eram colegas

Em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, dois policiais militares foram presos por tirar um homem da própria casa e levar para um cativeiro. A vítima seria agiota do PCC e filho de uma policial militar, colega dos dois sequestradores. Leonardo e Thiago ligaram para a família do homem sequestrado pedindo R$ 70 mil de resgate. Quando os agentes da Polícia Civil chegaram no local, perceberam que os sequestradores eram colegas.