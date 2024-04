Policial de folga reage a assalto em acaba morto; a filha dele também morreu durante a troca de tiros Eles estavam dentro do carro enquanto a mulher do PM comprava em uma farmácia

A Polícia Civil já identificou e pediu a prisão dos três criminosos que atiraram e mataram um PM e a filha dele, na zona norte de São Paulo. Os investigadores conseguiram identificar o trio após encontrar o carro abandonado pelos criminosos na fuga. O veículo estava numa comunidade em Guarulhos. A câmera de segurança de uma farmácia registrou o assassinato do cabo da PM Anderson e da filha dele, Alycia, de 19 anos. Eles estavam dentro do carro enquanto a mulher do PM comprava na farmácia. O trio pretendia roubar o estabelecimento, parecia ter desistido do assalto após o PM mostrar que estava armado. Quando Anderson decidiu sair do veículo um dos ladrões atirou. O agente e a filha morreram antes de serem socorridos.