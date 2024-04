Policial militar é assassinado no litoral de São Paulo; a arma do agente foi roubada

Alto contraste

O policial militar Marcelo Augusto, de 28 anos, foi assassinado a tiros na Rodovia dos Imigrantes, próximo a Cubatão, no litoral de São Paulo. O PM voltava para casa de moto quando foi abordado por pelo menos cinco suspeitos. Marcelo foi atingido por oito disparos na cabeça e no abdômen. Uma equipe da PM foi acionada e, ao chegar no local, encontrou a vítima já sem vida no chão. A moto estava ao lado do corpo, porém a arma do agente não foi localizada. Marcelo fazia parte do reforço da operação verão em Praia Grande, também no litoral de São Paulo, e estava a caminho de Diadema quando foi assassinado. Apesar da arma roubada, o caso é investigado pelo DHPP como homicídio.