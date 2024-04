Policial penal é encontrado morto em Goiás; ele teria sido vítima de uma emboscada Dois funcionários dele foram presos suspeitos do crime

Policial penal que estava desaparecido há um mês é encontrado morto em Goiás. O corpo de José estava em uma área de mata. Dois funcionários dele foram presos suspeitos do crime. Um deles aparece em um vídeo comemorando o aniversário do chefe. Segundo as investigações, eles estariam desviando dinheiro da loja que José era dono. O carro dele já tinha sido encontrado incendiado. Uma câmera de segurança registrou o veículo passando.