Por que Geremias foi morto? Reportagem do Cidade Alerta aborda as principais hipóteses Até uma suposta disputa por herança poderia explicar o crime

Depois da prisão do pai de criação e do padrasto do menino Geremias, de 6 anos, a polícia monta um verdadeiro quebra-cabeças para desvendar a motivação do assassinato. Os repórteres Bernardo Armani e Grace Abdou trazem as novidades da apuração do caso. Até uma suposta disputa por herança poderia explicar o crime.