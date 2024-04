Porteiro é agredido por supostamente ter denunciado pai por maus-tratos contra filho

Alto contraste

Em Valinhos, interior de São Paulo, um porteiro, de 46 anos, foi brutalmente agredido por supostamente ter denunciado um pai por maus-tratos contra o filho. Imagens de câmeras de segurança mostram Flávio, de 28 anos, junto com o filho conversando com os guardas. Lourival passa e, de repente, o agressor parte para cima dele. O porteiro tenta fugir e é atacado com socos e chutes. Lourival foi socorrido com traumatismo craniano, já Flávio foi levado para a delegacia por lesão corporal e liberado. Momentos antes do crime, o pai teria mostrado fotos do filho de 4 anos com uma alergia nas costas para um colega. Alguém teria entendido que as marcas eram de lesões causadas por agressões e denunciou o caso para a GCM. Flávio foi abordado e questionado pelos guardas. Foi nesse momento que o porteiro passou por pelo agressor e foi atacado. A família de Lourival está indignada e acredita que ele foi agredido por engano.