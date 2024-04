Possível golpe do amor: idoso é encontrado morto no sofá de casa Testemunhas afirmam que a vítima costumava marcar visitas com mulheres; casal foi visto por câmeras na madrugada

Antônio Joaquim, de 82 anos, foi encontrado morto sentado no sofá de sua casa. Ele foi assassinado com golpes de faca. O corpo foi descoberto por uma vizinha dele, que tinha uma espécie de "código" com a vítima para saber se estava tudo bem. Uma câmera da rua teria flagrado um casal entrando no terreno durante a madrugada. Segundo testemunhas, o idoso costumava receber a visita de mulheres para encontros amorosos. O caso aconteceu na Vila Formosa, zona leste de São Paulo.