Quadrilha é presa enquanto fazia nova vítima do "boa noite, Cinderela" no Rio de Janeiro

A Polícia Civil prendeu quatro homens acusados de fazerem parte de uma quadrilha especializada no golpe "boa noite, Cinderela". Os criminosos foram presos no momento em que fizeram mais uma vítima. Imagens de câmeras de segurança mostram o grupo em ação. Ainda de acordo com a investigação, a quadrilha atuava principalmente nas imediações da Lapa, centro do Rio de Janeiro.