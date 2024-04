"Reality do crime": polícia prende integrantes do PCC durante operação no Piauí Os criminosos tinham o hábito de gravarem as sessões de tortura das vítimas do tribunal do crime

Sete integrantes do PCC são presos em operação das forças de segurança do Piauí. Segundo as investigações, eles tinham como hábito gravarem as sessões de tortura de suas vítimas antes das execuções. Entre os bandidos está Antônio Carlos, líder do bando e a companheira dele. Além dos assassinatos pelo tribunal do crime, os presos são suspeitos de roubos e tráfico de drogas. Três armas de fogo foram apreendidas e vão passar por perícia para comprovar os assassinatos. A operação foi em Teresina, no Piauí.