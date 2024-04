Repórter do Cidade Alerta mostra local onde criminosos do PCC fizeram roubo milionário Foram encontrados materiais e explosivos usados para escavar o túnel

Os integrantes do PCC roubaram cerca de 75 milhões de reais da Associação dos Trabalhadores de Casas de Câmbio da Cidade do Leste, no Paraguai. Um suspeito foi preso. Eles cavaram um túnel por baixo de uma avenida até a sala dos cofres da associação, onde o dinheiro estava guardado. A Polícia Federal acredita no envolvimento de brasileiros no crime. Os assaltantes alugaram uma casa a alguns metros da associação. No local foram encontrados materiais e explosivos usados para escavar o túnel. A van usada pelos criminosos na fuga foi encontrada carbonizada.