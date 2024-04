Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Nesta sexta (22), o Rio de Janeiro sofreu com fortes chuvas trazidas pela frente fria. Alagamentos e deslizamentos foram apontados em praticamente todas as regiões do Rio, e autoridades pediram para que a população que não trabalha com serviços essenciais ficasse em casa.