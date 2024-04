Alto contraste

No Rio de Janeiro, seguranças transformaram uma calçada em um verdadeiro ringue após desentendimento no trabalho. Os dois são lutadores e decidiram acertar as indiferenças do trabalho no meio da rua. Pessoas que passavam pela rua tentaram separar a briga, mas não conseguiram. Apesar da pancadaria, nenhum dos dois ficou gravemente ferido.