Sargento da PM atira em colega de trabalho dentro de viatura; motivo ainda é um mistério

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um sargento da Polícia Militar atirou contra um colega de trabalho dentro de uma viatura em Brasília. Segundo testemunhas, três policiais que trabalhavam juntos pararam para tomar sorvete. Dois desceram do carro e entraram no local e assim que eles voltaram para a viatura, o sargento Paulo atirou contra o soldado Yago. Depois disso, Paulo tirou a própria vida. O terceiro policial presenciou o crime, foi atingido por estilhaços e passa bem. Yago chegou a ser socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Testemunham dizem que Paulo e Yago discutiram antes do crime.