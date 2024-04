Segurança é preso suspeito de matar a ex-mulher dentro da casa dela

Alto contraste

Um segurança foi detido suspeito de matar a ex-mulher dentro da casa dela em Barueri, na grande São Paulo. De acordo com a investigação, Carlos não aceitava o fim do casamento com patrícia, de 36 anos, e planejou todo o crime. O homem teria ido até a casa da ex para pegar o filho de 10 anos para ficar com ele. Carlos teria então deixado o cadeado do portão aberto para que, na hora que voltasse, conseguisse entrar no local sem fazer barulho. Após deixar o filho na casa dele, o suspeito teria voltado para a casa de Patrícia e no local, após uma briga, Carlos teria matado a ex-mulher. Horas depois, a filha encontrou o corpo da mãe. Carlos foi chamado pela polícia, prestou depoimento e saiu da delegacia pela porta da frente. O suspeito disse que não tinha envolvimento com o crime, mas confessa que tinha brigado com a ex, mostra até uns arranhões que tinha no corpo e que teriam sido feitos pela enfermeira, só que Carlos não contava que um vizinho tinha uma câmera de segurança e que ela o flagrou entrando e saindo da casa de vítima no momento em que ela foi morta.

CORREÇÃO: O segurança envolvido nesse caso não faz parte do quadro de funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM)