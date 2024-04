Sem saber, jovem de 19 anos acaba envolvida em guerra de facções e morre baleada

Alto contraste

A jovem Camille, de 19 anos, foi assassinada a tiros por estar no lugar errado e na hora errada. Camille estava junto com a prima no carro de Pedro, que prometeu dar uma carona às meninas após conhecê-las em uma adega. Pedro carregava um segredo: ele tinha ligação com o crime organizado, e procurado pelo envolvimento na morte de um membro de uma gangue rival. Criminosos atiraram contra o carro de Pedro, atingindo ele e Camille. Pedro foi socorrido ao hospital e, mesmo tentando fugir de lá, foi localizado e preso pela polícia. Já Camille não resistiu aos ferimentos. O caso vem de São José dos Campos (SP).