‘Senhores do Crime’: polícia prende traficantes que movimentaram mais de 14 milhões de reais Eles tinham uma "aliança" com o Comando Vermelho

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Polícia Civil prendeu 13 suspeitos de integrarem uma quadrilha de traficantes que, em dez meses, movimentou 14 milhões de reais. A operação levou o nome de "Senhores do Crime" porque tinha como alvos chefões e fundadores da organização criminosa que age no Rio Grande do Sul. Eles tinham uma "aliança" com o Comando Vermelho, facção do Rio de Janeiro. Entre os alvos dessa operação, quatro já estavam em penitenciárias.