Depois de uma tarde de muita tensão na capital federal, acabou o sequestro de pelo menos três mulheres na tarde desta quinta-feira (1º). O Cidade Alerta mostrou ao vivo o momento da prisão do homem, um empresário de 28 anos, de acordo com as primeiras informações. Todos os reféns foram libertados. A motivação do crime ainda é um mistério.