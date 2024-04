‘Sereia do sexo’: jovem convence namorado idoso a ajudá-la a matar o homem que a aliciava

Alto contraste

Já está preso o casal que atraiu um homem para uma emboscada mortal. Quem levou Glaudêncio até o local do crime, no Distrito Federal, foi a garota de programa Ana, mais conhecida como a "sereia do sexo". Glaudêncio trabalhava como "cafetão" e era ele que marcava programas para Ana. Porém, a jovem, de 20 anos, escondia do namorado, um homem de 65 anos, que vivia do sexo. A própria Ana disse em depoimento que, quando Antônio descobriu tudo, a convenceu a armar uma emboscada para Glaudêncio. A polícia também suspeita que foi ela quem armou o crime por conta de dívidas que contraiu com a vítima devido ao trabalho.