Sonho interrompido: jovem é morta pelo marido após churrasco em família

Jovem é morta pelo marido em Itu, no interior de São Paulo.Thainá era uma jovem mulher, bonita e mãe de um menino de 8 anos. Ela tinha o sonho de ser pedagoga. Há 2 anos morava junto com Guilherme em um relacionamento aparentemente feliz, mas que escondia a verdadeira personalidade do companheiro. Ele era um homem extremamente violento. Após um churrasco com a família, Guilherme pediu dinheiro para Thainá para ir ao bar, ela negou e ele a agrediu. A mulher tentou se defender, mas ele pegou uma faca na cozinha a matou com golpes no pescoço. Guilherme tentou fugir, mas foi encontrado pela polícia e resistiu à prisão. Uma arma de choque teve que ser usada para conter o assassino, que confessou o crime na cadeia.