Sósia do cantor Péricles é seguido e morto em emboscada Ele teria se envolvido em uma briga em uma balada que ele cantava e tocava com uns amigos

Suspeitos de executarem sósia do cantor Péricles na zona norte de São Paulo são procurados pela polícia. Júlio Cezar, conhecido como Gordão se envolveu em uma briga em uma balada que ele cantava e tocava com uns amigos. Depois da briga, ele resolveu ir para outro bar com uma amiga, mas foi seguido e levado para uma emboscada. Enquanto entrava no novo bar, foi executado com nove tiros, todos pelas costas. Depois do crime, Higor e Felipe fugiram. A polícia teve acesso a câmeras de segurança que mostram o começo da briga e a fuga dos criminosos. Os dois estão foragidos. Um terceiro envolvido prestou depoimento, mas foi liberado. A polícia agora faz buscas pelos assassinos.