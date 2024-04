SP: Cidade Alerta acompanha buscas com drone pelo helicóptero desaparecido A aeronave com quatro tripulantes que está desaparecida há sete dias

O Cidade Alerta acompanha as buscas pelo helicóptero que sumiu no litoral de São Paulo. A polícia faz uso de drones para tentar encontrar pistas da aeronave com quatro tripulantes que está desaparecida há sete dias.