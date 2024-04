Surpresa cruel: mulher é atacada e morta pelo ex-companheiro na casa da patroa

Alto contraste

Uma mulher foi morta pelo ex-companheiro na casa da patroa em Porto Alegre. Roseli trabalhava como doméstica no momento que Osair pulou o muro da residência e a atacou com golpes de faca. Os dois estavam separados há quatro meses e desde o término, o suspeito já ameaça atentar contra a vida de Roseli, tendo até ligado para parentes dele avisando do desejo. Roseli já queria o divórcio, mas estava esperando os filhos de 17 e 7 anos crescerem.