Suspeito de ajudar fugitivos de presídio de segurança máxima em Mossoró é preso

Um suspeito de 22 anos que teria ajudado os fugitivos da penitenciária de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte, foi preso. Ele estava chegando em casa no momento da prisão. O homem teria ido ao estado do Ceará, onde pegou um carro e levou até Baraúna, onde uma outra pessoa, ainda não identificada, teria levado o veículo até o local onde os investigadores suspeitam que estavam os dois fugitivos.