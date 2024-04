Alto contraste

Foi preso na tarde desta terça-feira (27) o suspeito de assassinar policial e a filha dele. O repórter do Cidade Alerta acompanhou a chegada de dele na delegacia. Um policial militar de folga e a filha de 19 anos estavam dentro de um carro, no estacionamento de uma farmácia, quando três criminosos se aproximaram para roubar o local. O agente reagiu e acabou baleado com a filha.